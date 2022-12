Lyt til artiklen

Et stort flertal i Perus parlament har onsdag aften dansk tid stemt for at afsætte Pedro Castillo som præsident.

Vicepræsident Dina Boluarte afløser ham.

Det sker kort efter, Pedro Castillo onsdag meddelte, at han ville opløse parlamentet, hvilket fik forfatningsrådet til at anklage ham for at begå et statskup, skriver Ritzau.

101 af de 130 medlemmer i parlamentet stemte for at fjerne ham fra præsidentposten. Seks stemte imod, og ti undlod at stemme.

Hans udmelding fik flere ministre til at forlade regeringen i protest, mens Perus militær og politi forsvarede forfatningen og advarede præsidenten mod at bryde den.

Det var formanden for parlamentet, José Williams Zapata, der opfordrede parlamentsmedlemmerne til at fjerne Castillo, skriver AFP.

Pedro Castillos udmelding om at opløse parlamentet lød i en tv-transmitteret tale, blot få timer før at parlamentet skulle diskutere, hvorvidt præsidenten skulle stilles for en rigsret.

Præsidenten annoncerede i sin tale samtidig et udgangsforbud mellem 22 og 04 torsdag.

Han sagde, at han ville udskrive valg til en ny, grundlovgivende forsamling og ville udpege en 'undtagelsesregering' til at styre landet, indtil den nye kongres var på plads.

Onsdagens planlagte møde i parlamentet var tredje gang på et år, at spørgsmålet om en rigsretssag skulle oppe at vende.

Peru er en demokratisk republik med flerpartisystem. Både præsidenten og parlamentet vælges for fem år ad gangen.

Forfatningsrådet, National Council of Justice, er en uafhængig forfatningsinstitution, der godkender alle udnævnelser af dommere og statsanklagere i Peru.