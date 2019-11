Keiko Fujimori har været tilbageholdt i over et år, anklaget for at modtage store summer i ulovlig støtte.

Perus forfatningsdomstol har mandag beordret oppositionsleder Keiko Fujimori løsladt.

Hun har siddet varetægtsfængslet siden oktober 2018, mens hun venter på, at en domstol indleder en korruptionssag mod hende.

- Retten er nået til enighed om at acceptere habeas corpus, siger chefdommer Ernesto Blume med henvisning til en fængslet persons ret til enten at blive stillet for en dommer eller blive løsladt.

Chefdommeren understreger, at mandagens afgørelse fra domstolen ikke har indflydelse på korruptionssagen mod oppositionslederen.

Fujimori er anklaget for at have modtaget ulovlig partistøtte for 1,2 millioner amerikanske dollar fra det brasilianske entreprenørfirma Odebrecht.

Det skulle være sket i forbindelse med hendes præsidentvalgkamp i 2011.

- Retfærdigheden er sket fyldest, en guddommelig retfærdighed. Gud er stor, lyder det fra Fujimoris amerikanske ægtefælle, Mark Vito.

Han havde indledt en sultestrejke uden for det fængsel, hvor hans kone er indsat, for at lægge pres på myndighederne og få hende løsladt.

Inden skandalesagen kom frem, var den 44-årige Fujimori en af Perus mest populære politikere.

Med mandagens beslutning om at løslade hende har hun - i hvert fald i teorien - stadig tid til at indlede en valgkamp op til det præsidentvalg, der efter planen skal finde sted i juli 2021.

Keiko Fujimori har to gange stillet op til præsidentvalget i Peru. Første gang i 2011 og senest i 2016. Hun tabte begge gange, selv om hendes FP-parti, som hun grundlagde i 2001, fik flest stemmer ved begge valg.

Hun er datter af tidligere præsident Alberto Fujimori, der er søn af japanske immigranter og var præsident i Peru fra 1990 til 2000.

Den 81-årige Alberto Fujimori sidder i fængsel for at have beordret to massakrer, der blev begået af dødspatruljer i 1991 og 1992.

