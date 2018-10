Keiko Fujimori er blevet varetægtsfængslet i 36 måneder, mens anklager mod hende om korruption efterforskes.

Oppositionslederen i Peru, Keiko Fujimori, datter af den tidligere præsident Alberto Fujimori, er onsdag blevet varetægtsfængslet i tre år, mens anklager om hvidvask mod hende bliver efterforsket.

Dommer Richard Concepcion Carhuancho mener, at der er tilstrækkeligt bevismateriale, der peger på, at Keiko Fujimori har stået i spidsen for et kriminelt netværk.

Netværket har angiveligt hvidvasket ulovlige midler, som Fujimori derefter har modtaget i form af ulovlige overførsler, til en værdi af 1,2 millioner amerikanske dollar fra det brasilianske entreprenørfirma Odebrecht.

Det skulle være sket i forbindelse med hendes præsidentvalgkamp i 2011.

Ifølge dommer Richard Concepcion Carhuancho er der en "alvorlig mistanke" om, at Keiko Fujimori har stået bag en "de facto kriminel organisation, som er forankret i" hendes parti, Fuerza Popular (FP).

Keiko Fujimoris advokat har anket beslutningen om at fængsle oppositionslederen i op til tre år uden en dom.

/ritzau/AFP