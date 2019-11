Keiko Fujimori er løsladt efter over et års varetægtsfængsling. Men hun er fortsat mistænkt i korruptionssag.

Oppositionslederen i Peru, Keiko Fujimori, er fredag blevet løsladt efter 13 måneders varetægtsfængsling.

Hun blev sat på fri fod fredag aften lokal tid. Da hun forlod fængslet i hovedstaden Lima, stod hendes mand klar til at modtage hende med blomster og balloner.

Tilhængere af politikeren havde også samlet sig foran fængslet i forventning om hendes løsladelse.

Fujimori er anklaget for at have modtaget ulovlig partistøtte for 1,2 millioner amerikanske dollar fra det brasilianske entreprenørfirma Odebrecht. Det skete angiveligt i forbindelse med hendes forsøg på at blive valgt som præsident i 2011.

Forfatningsdomstolen i Peru beordrede mandag Fujimori løsladt. Det skete med henvisning til en fængslet persons ret til enten at blive stillet for en dommer eller blive løsladt.

Den øverste dommer understregede, at domstolens afgørelse ikke har indflydelse på korruptionssagen mod oppositionslederen.

Inden skandalesagen kom frem, var den 44-årige Fujimori en af Perus mest populære politikere.

Keiko Fujimori har to gange stillet op til præsidentvalget i Peru. Første gang i 2011 og senest i 2016. Hun tabte begge gange, selv om hendes FP-parti, som hun grundlagde i 2001, fik flest stemmer ved begge valg.

Hun er datter af tidligere præsident Alberto Fujimori, der er søn af japanske immigranter og var præsident i Peru fra 1990 til 2000.

Den 81-årige Alberto Fujimori sidder i fængsel for at have beordret to massakrer, der blev begået af dødspatruljer i 1991 og 1992.

/ritzau/AFP