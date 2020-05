Israelsk politi undersøger den 58-årig kinesiske ambassadørs død. Meget tyder på et hjertestop.

Kinas ambassadør i Israel, Du Wei, er blevet fundet død i sit hjem, bekræfter det israelske udenrigsministerium og politiet.

Ambassadøren indtog sin post i Israel i februar efter at have været ambassadør i Ukraine i tre år. Han blev 58 år.

Han var gift og havde en søn, men de var ikke med ham i Israel.

En talsmand for det israelske politi oplyser, at man har foretaget en efterforskning i ambassadørens bolig. Ifølge israelske medier døde Du tilsyneladende af et hjertestop.

Avisen Haaretz skriver, at han blev fundet død i sin seng. Den kinesiske ambassadørs bolig ligger i byen Herzliya lige nord for Tel Aviv.

/ritzau/dpa