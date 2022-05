Europæiske sundhedsmyndigheder følger med bekymring en spredning af sygdommen abekopper, som nu er fundet i Sverige.

I de seneste dage har både Storbritannien, Portugal og Spanien konstateret flere tilfælde af sygdommen abekopper.

Og torsdag meddeler den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen, at man har fundet et tilfælde af sygdommen i Sverige.

»Personen i Sverige, som er bekræftet smittet med viruset, er ikke alvorligt syg men har modtaget pleje,« siger Klara Sondén, som er infektionslæge og efterforsker hos Folkhälsomyndigheten.

»Vi ved endnu ikke, hvor personen er blevet smittet. Udredning er i gang nu,« tilføjer hun.

Klara Sondén kalder abekopper for en 'meget usædvanlig sygdom'.

De første symptomer på abekopper er, ifølge de engelske sundhedsmyndigheder, blandt andet feber, hovedpine, muskelsmerter, hævede lymfeknuder og kulderystelser. Herefter viser abekopper sig som et udslæt med blærer.

Smitten overføres ved tæt kontakt med en smittet. I de fleste tilfælde vil man opleve et mildt forløb, hvor de fleste kommer sig efter et par uger. Dog kan specielt børn få et alvorligt sygdomsforløb.

Der er fundet et tilfælde af abekopper i Sverige. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control Vis mere Der er fundet et tilfælde af abekopper i Sverige. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control

Sygdommen spredes hovedsageligt af vilde dyr i dele af Vest- og Centralafrika.

Ifølge Public Health England blev infektionen først opdaget i 1958, da der opstod udbrud af en koppelignende sygdom hos aber, der blev holdt til forskning. Det var først i 1970, at det første menneskelige tilfælde blev registreret.

Den person, der blev diagnosticeret med abekopper tidligere på måneden i England, var en person, der for nylig rejste fra Nigeria, hvor det menes, at vedkommende har pådraget sig infektionen.