En person har torsdag skudt flere i amerikanske Indianapolis. Endnu ingen meldes døde ud over gerningsmanden.

Flere personer er blevet skudt torsdag i den amerikanske by Indianapolis af en gerningsmand, der formodes at have taget livet af sig selv efterfølgende.

Det oplyser det lokale politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

I en briefing til pressen fortæller Genae Cook, talskvinde fra politiet, at flere har skudsår, og at der også er sårede, der er blevet kørt på hospitalet.

Der er foreløbig ikke nogen melding om et motiv fra gerningsmanden.

Skudepisoden fandt sted ved en bygning, der tilhører fragt- og logistikfirmaet FedEx. Bygningen ligger tæt på lufthavnen i Indianapolis.

På pressebriefingen opfordrer politiet til, at hvis personer ikke har hørt fra familie, der arbejder hos FedEx, at de så tager hen til et lokalt hotel, hvor politiet selv vil befinde sig.

/ritzau/