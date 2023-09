Mistænkt, sigtet og efterlyst internationalt.

Sagen om dobbeltdrabet i Kristiansand, hvor en mor og hendes otte-årige blev fundet døde, rystede onsdag Norge.

Og nu er der en ny udvikling i sagen.

Torsdag formiddag efterlyser politiet nemlig en person internationalt, som sættes i forbindelse med sagen.

Politiet i Kristiansand oplyser, at den pågældende er sigtet for dobbeltdrab.

Samtidig fastholder politiet, at man fortsat efterforsker sagen bredt.

»For politiet er det nu vigtigt at formidle, at en sigtelse i en straffesag ikke betyder, at vedkommende er gerningspersonen. Vi holder fortsat alle muligheder åbne, og vi udelukker ikke, at der kan være tale om andre eller flere gerningspersoner,« udtaler politiinspektør Cecilie Pedersen i en pressemeddelelse ifølge flere norske medier, blandt dem Dagbladet og VG.

De to afdøde blev fundet i et hus i bydelen Vågsbygd i Kristiansand. Det var en pårørende, der skulle besøge familien, der slog alarm.

Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/Ritzau Scanpix

Politiet rykkede talstærkt ud, og det stod hurtigt klart, at der var tale om det, politiet i første omgang kaldte et »mistænkeligt forhold.«

På et pressemøde torsdag formiddag gentog Cecilie Pedersen, at man har sigtet en person, som er efterlyst internationalt.

Hun udelukker ikke, at den pågældende – som enkelte gange blev omtalt som »han« – kan have forladt Norge.

Derudover ønskede hun ikke at sige mere om den pågældende.

»Politiet har ikke været i kontakt med den sigtede. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke gå ind i, hvem det er, som er sigtet i sagen,« sagde politiinspektøren.

Hun understregede dog, at der ikke er noget, der tyder på, at borgere i området behøver at frygte for deres sikkerhed.

»Dette er en sag, hvor en mor og hendes otte år gamle datter er dræbt. Det er en krise, som har ramt en hel familie. Vi ønsker derfor ikke at gå nærmere ind på personer, som er knyttet til den berørte familie,« sagde Cecilie Pedersen.

Indtil videre har politiet ikke meldt noget ud om dødsårsagen og et eventuelt motiv til drabene.

De to afdøde blev sidst set i live tirsdag aften. Derfor formoder politiet, at de er blevet dræbt et sted mellem tirsdag aften og onsdag eftermiddag.