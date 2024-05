Passagerer var vidne til, at en person mistede livet i en kørende flymotor i Amsterdam, skriver lokale medier.

En person har onsdag mistet livet i Schiphol-lufthavnen i Amsterdam, fordi vedkommende havnede i en kørende flymotor.

Det oplyser luftfartsselskabet Air France-KLM, der ejer det pågældende fly. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- En hændelse fandt sted i Schiphol i dag, hvor en person endte i en kørende flymotor. Desværre er personen død, lyder det i en udtalelse fra selskabet.

Omstændighederne bliver ikke videre beskrevet, heller ikke personens nationalitet, køn eller alder. Men selskabet gør det klart, at hændelsen bliver undersøgt.

Ifølge flere danske medier var det planen, at flyet skulle lande i Billund.

Hollandske medier har rapporteret om hændelsen, og nogle skriver, at flere passagerer var vidne til den.

Et af vidnerne om bord på flyet var Stig Hellstern fra Østjylland. Han var sammen med sin kone på vej hjem fra en ferie og mellemlandede i Amsterdam, skriver TV 2 Østjylland.

Stig Hellstern fortæller til mediet, at flyets motor på et tidspunkt begyndte at ryste "helt vildt", så det kunne mærkes i hele flyet.

Da det stod klart, at der var sket en ulykke, blev passagerne over højttaleranlægget bedt om at rulle ned for vinduer i den side af flyet, hvor ulykken var sket. Havde man taget billeder, skulle de også slettes, siger han.

På det sociale medie X skriver lufthavnen, at der er sket en forfærdelig hændelse, hvor en person endte i en flymotor.

- Vores tanker går til de pårørende, lyder det i opslaget.

Det er hollandsk grænsepoliti, der er ansvarlige for sikkerheden i Hollands største lufthavn, skriver nyhedsbureauet AFP.

Grænsepolitiet har udtalt, at passagererne forlod flyet efter hændelsen, og at en undersøgelse blev igangsat.

Flere billeder fra det hollandske public service-medie NOS viser et mindre passagerfly, der er omgivet af brandbiler og ambulancer.

Ifølge TV 2 Østjylland var flyet ikke ved at lette, men der var alligevel nok kraft på motoren til at suge personen ind i flymotoren, da ulykken skete.

/ritzau/