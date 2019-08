Tirsdag morgen er en ung mand gået amok i Sydney, Australien. Mindst én person er kørt på hospitalet.

Sky News oplyser, at man har fundet et lig i forbindelse med angrebet. Hun var blevet stukket i halsen og i nakken.

Hvorvidt det har noget at gøre med den knivbevæbnede mand, er noget, som politiet efterforsker.

Kvinden, der blev kørt på hospitalet, er blevet stukket i ryggen. Hun meldes i stabil tilstand.

Det foreløbigt tredje formodentlige offer blev skåret i hånden af gerningsmanden. Hun anmeldte selv episoden til politiet.

Et videoklip viser, at den unge mand råber Allahu Akbar, mens han holder en kniv, og holder på sin blodige trøje.

Det lykkes for en gruppe civile at pacificere ham med en mælkekasse og en stol.

Ifølge Daily Mail kan gerningsmanden være flygtet fra et psykiatrisk hospital. Samme medie skriver, at politiet ikke mener, at der er tale om terror på trods af, at manden råbte ‘Allahu Akbar’ adskillige gange.

Han bad angiveligt også om at blive skudt i hovedet.

Øjenvidner fortæller, hvordan manden blev jagtet af en gruppe af 5-6 civile personer. Det var dem, der i sidste ende lykkedes at fastholde ham.

Politiet i Sydney arbejder i skrivende stund på flere gerningssteder i byen. Man mener ikke, at gerningsmanden samarbejdede med nogen. Men man patruljerer alligevel i området for en sikkerheds skyld.

Opdateres..