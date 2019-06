En mand er blevet anholdt, efter han forsøgte at trænge ind ved Det Hvide Hus.

Secret Service - der er en amerikansk sikkerhedstjeneste, der blandt andet står for præsidentens sikkerhed - var dog hurtigt fremme på stedet.

Under anholdelsen af manden formåede han angiveligt at overfalde en betjent.

Han bliver derfor nu både sigtet for ulovlig indtrængning og for vold.

Hændelsen fandt sted kort efter klokken 21 fredag aften lokal tid på den nordvestlige side af bygningsområdet i Washington, D.C, oplyser Secret Service til NBC News.

»En person forsøgte at krydse en sikkerhedsbarriere på den nordvestlige side af hegnet til Treasury​ Building (hovedkontoret til Finansdepartementet, red.) ved Pennsylvania Avenue,« lyder det fra Secret Service, som fortsætter:

»Personen blev hurtigt pågrebet af Secret Service-personale og taget i forvaring.«

Det vides ikke, hvorfor personen forsøgte at trænge ind på området ved Det Hvide Hus, hvor præsident Donald Trump bor.

Personen er nu i politiets varetægt.

»Der skete ingen påvirkning af Det Hvide Hus' sikkerhedsoperationer,« oplyser Secret Service videre.

Ifølge ABC News skete hændelsen godt en uges tid efter, at Det Hvide Hus annoncerede, at man vil øge hegnets højde rundt om området til det dobbelte - netop for at forhindre folk i at forsøge at hoppe ind til bygningen.

Senest en person forsøgte at trænge ind på området, var tilbage i november 2017, hvor en 24-årig mand blev anholdt.