Pernille Jacobsen havde længe talt om, at hun glædede sig til at vise ikoniske Notre Dame til sine to drenge.

Derfor forstod hun heller ikke de sms'er, der strømmede ind på mobilen, da hendes fly var ved at lande i Paris mandag aften.

'Det er da frygteligt med Notre Dame,' stod der i en sms-besked fra en veninde.

'Hvad er det, der er frygteligt?', skrev hun tilbage.

Men før hun fik svar tilbage fra veninden, blev hun klogere.

»Så fik jeg et opslag fra B.T. faktisk, hvor der stod, at Notre Dame stod i brand. Og jeg tænkte med det samme: Er det terror?. Det var det dog heldigvis ikke,« fortæller Pernille Jacobsen til B.T. i Paris.

Pernille er alenemor med sine to drenge, 15-årige Rasmus og 13-årige Emil, og i påsken har hun fløjet dem sydpå for at opleve kærlighedens by - og altså også Notre Dame.

Notre Dame i Paris. Pernille Jacobsen og sønner. Paris, tirsdag den 16 april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Notre Dame i Paris. Pernille Jacobsen og sønner. Paris, tirsdag den 16 april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Sønnen Rasmus finder til tider sin indre historienørd frem, og han havde glædet sig til at komme indenfor i den sagsomspundne kirke.

I stedet måtte han dog tirsdag nøjes med at se den udefra. I en noget anderledes version end normalt efter branden, der fik kirkens spir og tag til at kollapse, men som heldigvis ikke tog hele Notre Dame med sig.

»Det er ærgerligt, for jeg havde glædet mig, nu når jeg er ret interesseret i historiske ting. Men måske det her faktisk er en bedre historie at fortælle til vennerne, når jeg ankom samme dag, som den brændte,« siger Rasmus og griner.

Hans mor nikker. Hun synes, at mandagens brand er tragisk, men alligevel vil hun altid huske datoen.

»Det er bliver lidt ligesom 11. september, der er sådan en dato, man altid husker. Det vil være det samme med denne her, som vi altid vil kunne huske for at være den 15. april,« siger hun.

Påsketuren til Paris er en 50-årsfødselsdagsgave til Pernille fra hende selv, men alligevel er det 13-årige Emil, der står med en gave i hånden.

En pose fra tøjmærket A Bathing Ape.

»Vi havde planlagt at tage op til Montmartre i dag, men besluttede os for at gå herover, og så kunne han jo lige komme forbi den tøjforretning på vejen. Så rejsen har da ændret sig lidt,« siger 50-årige Pernille.

Onsdag skal familien op i Eiffeltårnet, så de to drenge kommer ikke hjem helt uden kulturelle indtryk.