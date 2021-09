Oplevelsen sidder stadig dybt i Pernille Hemmer.

»Jeg har nærmest fået et traumatiseret forhold til vand. Vi befinder os stadig midt i mareridtet,« fortæller hun.

Den danskfødte kvinde bor i New Jersey, der i sidste uge blev ramt af orkanen Ida og de utrolige ødelæggelser, uvejret her førte med sig på store dele af den amerikanske østkyst.

Pernille Hemmer har aldrig oplevet noget lignende, selv om hun siden 1986 med sin mand har boet flere andre steder i USA, hvor naturen ellers også kan være særdeles udfordrende.

»Vi boede i Texas i syv år og gennemlevede voldsomt vejr uden problemer. Så boede vi i det sydlige Californien i 17 år, hvor vi oplevede jordskælv og skovbrande,« lyder det fra Pernille Hemmer:

»Men dette uvejr er det værste, jeg nogensinde har oplevet. Og oversvømmelserne er en af de værste oplevelser, jeg nogensinde har været ude for. Det var frygteligt.«

Videoer af oversvømmede metrostationer, butikker, gader og hjem dukkede hurtigt op på sociale medier fra området, da Ida bragte store mængder af vand med sig. Både i New York og New Jersey blev der sat nedbørsrekorder, mens der samtidig blev erklæret undtagelsestilstand i begge stater.

Også hjemme hos Pernille Hemmer væltede vandet ind i huset gennem et hul i bagvæggen.

Familien har fjernet det nederste af flere vægge for at hindre fugten i at brede sig.

Det betød en oversvømmet kælder og siden et større oprydningsarbejde, fordi gulve, gulvtæpper og vægge hurtigt fik spor af mugdannelse, hvilket har betydet, at flere rum nærmest er helt ødelagte. Samtidig har en ubehagelig stank også bredt sig i huset.

Så gulvtæpperne og dele af væggene er blevet fjernet, imens der faktisk stadig har stået vand i kælderen.

Sideløbende med reparationerne har det været endog meget svært at finde de nødvendige materialer i de nærliggende byggemarkeder, fordi efterspørgslen på de nødvendige materialer har været enorm. I øvrigt har familien ingen forsikring mod orkaner eller oversvømmelser, fordi de bor i et område, hvor det ikke har været nødvendigt. Indtil nu.

»Jeg har tilbragt hver dag i det, der svarer til toiletvand, og når jeg efterfølgende går i bad, føler jeg ikke, at jeg kan blive ren. Jeg kan heller ikke holde ud at drikke vand, og da det regnede forleden, var det som et mentalt elektrisk chok, da en regndråbe ramte min hud,« lyder beskrivelsen fra Pernille Hemmer, der er psykologiprofessor på Rutgers University.

Men det er også med blandede følelser, at hun tænker på konsekvenserne af uvejret.

I alt har mere end 60 mennesker mistet livet i USA i kølvandet på orkanen Ida, og den hårdest ramte stat har været netop New Jersey. Her er minimum 26 personer omkommet.

»Bare en blok mod syd, der ligger længere nede, blev halvdelen af vejen skyllet bort, og mange folks huse er helt smadrede. Motorvejen var dækket af omkring en meter vand, men det er åbnet igen,« siger Pernille Hemmer:

»Vi er fuldstændig udmattede og har psykiske smerter, men vi kan samtidig ikke lade være med at tale om, hvor heldige vi har været.«