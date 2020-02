»Folk er bange og bekymrede nu. Jeg er bekymret.«

Sådan lyder det fra 64-årige Per Andresen, som bor i den italienske region Lombardiet.

Med over 130 smittede er Italien det land i Europa, hvor spredningen af den dødelige coronavirus, COVID-19, er størst.

Derfor har de italienske myndigheder nu valgt at tage drastiske midler i brug for at stoppe smittespredningen i landet. Søndag blev de værst ramte byer placeret i karantæne, mens store offentlige forsamlinger er blevet forbudt i store dele af Norditalien.

Gaderne i mange Norditalienske byer ligger øde hen. Her ses Castiglione d'Adda nær Lodi. Foto: ANDREA FASANI Vis mere Gaderne i mange Norditalienske byer ligger øde hen. Her ses Castiglione d'Adda nær Lodi. Foto: ANDREA FASANI

Lombardiet, hvor Per Andresen bor med sin svenske kone, er med 90 smittede den region i landet, der er hårdest ramt. Derfor er flere byer i regionen lukket ned.

Det er byen Travedona, hvor den 64-årige dansker bor, ikke. Til gengæld er alle offentlige forsamlinger forbudt.

»I hele Lombardiet lukkes alt ned. Alle biografer, alle fodboldkampe, alle skoler, mange forretninger - alle steder, hvor folk samles i større grupper, er lukket ned,« siger Per Andresen.

Selvom byen, hvor den 64-årige dansker bor, ikke er under lockdown på nuværende tidspunkt, er han sikker på, at det kommer til at ske snart, fordi befolkningen i Italien bor så tæt. Derfor holderne borgerne i hans lokalområde sig også inden døre.

Det er svært ikke at være bekymret. Per Andresen, borger i Lombardiet

Det samme gør Per Andresen og hans kone.

»Jeg runder 65 år i næste uge, så jeg er i den aldersgruppe, som er hårdest ramt, og det er klart, at det kan man ikke lade være med at tænke på. Det er svært ikke at være bekymret.«

Selv er Per Andresen pensioneret, men hans kone arbejder som fysioterapeut og er dagligt i kontakt med syge og svagelige mennesker og sundhedspersonale. Selvom hun tager sine forholdsregler og bruger maske, føler hun sig alligevel udsat.

»Hun er meget nervøs,« siger han.

Sundhedspersonale på hospitalet i Padua i Veneto region i det nordlige Italien bærer masker. Foto: NICOLA FOSSELLA Vis mere Sundhedspersonale på hospitalet i Padua i Veneto region i det nordlige Italien bærer masker. Foto: NICOLA FOSSELLA

Fredag blev de første patienter i Italien bekræftet smittet med coronavirus, og allerede søndag er antallet af smittede oppe på 133 personer.

Det er også to italienere, en mand og en kvinde, der er blevet de første europæere til at miste livet som følge af virussen. Søndag har en tredje italiener mistet livet.

»I fredags, da der kun var to smittede, tænkte man: 'Nå ja.', men det er gået utroligt hurtigt, og nu er virussen overalt omkring os, så vi er virkelig bekymrede,« siger Per Andresen, der tilføjer det er en underlig fornemmelse at vide, at coronavirussen kan være hvor som helst, fordi den ikke nødvendigvis kan ses eller mærkes.

Sundhedsmyndighederne i Italien kæmper stadig for at finde ud af, hvordan udbruddet af coronavirus i Italien er startet.