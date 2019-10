USA's militær vil ikke støtte en tyrkisk offensiv i kurdiske områder og advarer om de mulige konsekvenser.

USA støtter ikke en tyrkisk militæroperation i det nordlige Syrien, siger Pentagon.

Amerikansk militær vil ikke støtte Tyrkiets planlagte offensiv på nogen måde, siger en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium.

- Forsvarsministeriet har gjort det klart over for Tyrkiet, og det samme har præsidenten, at vi ikke støtter en tyrkisk operation i det nordlige Syrien, siger talsmand Jonathan Hoffman.

Han tilføjer, at USA over for Tyrkiet har advaret om "mulige destabiliserende konsekvenser" i både "Tyrkiet, regionen og derudover", skriver nyhedsbureauet AFP.

En højtstående embedsmand i Pentagon tilføjer, at en tyrkisk offensiv ikke vil gøre regionen mere sikker, og at USA derfor ikke støtter det "i nogen form".

- Vi har gjort det klart (over for tyrkerne, red.), at vi ikke støtter denne operation, siger den unavngivne embedsmand.

- Vi mener, at denne operation er en meget dårlig idé.

Mandag har de amerikanske soldater forladt deres baser i det nordøstlige Syrien.

Præsident Donald Trump advarer om, at han vil "fuldkommen ødelægge og udslette" Tyrkiets økonomi, hvis tyrkerne foretager sig noget, som Trump anser for at være over grænsen. Det skriver han på Twitter.

Kurdere i den amerikanskstøttede YPG-milits har været en vigtig amerikansk allieret i Syrien.

Men den tyrkiske regering siger, at militsen er en terrorgruppe, som er allieret med kurdiske separatister i Tyrkiet.

