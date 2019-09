Pentagon frigiver 3,6 milliarder dollar til Trumps mur. Det betyder, at 127 andre militære projekter må vente.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, frigiver 3,6 milliarder dollar fra forsvarsbudgettet til præsident Donald Trumps grænsemur mod Mexico.

Således har forsvarsminister Mike Esper godkendt omfordelingen af midler fra 127 militære projekter både i og uden for USA til dele af grænsemuren.

Det oplyser talsmand for Pentagon Jonathan Hoffmann ifølge nyhedsbureauet AFP.

Højst usædvanligt erklærede Donald Trump i februar en national nødretstilstand i USA. Det gjorde han for at kunne frigøre penge til at bygge den mur mod Mexico, han havde lovet sine vælgere under præsidentvalgkampen, men som Kongressen ikke ville finansiere.

Trumps krav om finansiering af muren medførte blandt andet den længste nedlukning af dele af statsapparatet i amerikansk historie.

I slutningen af maj blokerede en dommer i Californien for Trumps planer om at bygge dele af grænsemuren med midler skaffet via den nationale nødretstilstand.

Dommeren blokerede dermed for planerne om at omfordele midler, der var afsat til militære formål.

Blokeringen ved distriktsdomstolen blev begrundet med, at Kongressen ikke havde godkendt omfordelingen af pengene.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men i slutningen af juli omstødte USA's Højesteret beslutningen fra domstolen i Californien og gav grønt lys til Trumps planer.

