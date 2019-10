Islamisk Stats leder blev dræbt i en militæroperation i weekenden efter en årelang menneskejagt.

Liget af Abu Bakr al-Baghdadi, selvudnævnt kalif og åndelig leder af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS), er blevet begravet til søs.

Det meddeler embedsfolk i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, sent mandag aften dansk tid.

Den berygtede og eftersøgte IS-leder blev dræbt i en militæroperation i weekenden efter at have været mål for en årelang menneskejagt i Syrien.

- Hans død markerer et ødelæggende slag mod resterne af IS, udtaler USA's forsvarsminister, Mark Esper.

Begravelsen af al-Baghdadi til søs ligner den, der blev givet til al Qaeda-lederen Osama bin Laden, der også blev dræbt under en hemmelig militæroperation i Pakistan i 2011.

Efter islamisk tradition skal en afdød begraves inden for 24 timer efter dødstidspunktet.

