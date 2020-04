Kaptajn på virusramt krigsskib bliver frataget jobbet på grund af "yderst ringe dømmekraft", siger minister.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, fjerner den øverstkommanderende for det virusramte hangarskib "USS Theodore Roosevelt".

Beslutningen om at fritage kaptajn Brett Crozier begrundes med, at han har fejlhåndteret kommunikationen om, hvordan et udbrud af coronavirus spredte sig blandt krigsskibets næsten 5000 besætningsmedlemmer.

- Crozier har udvist yderst ringe dømmekraft midt i en krise, siger USA's fungerende flådeminister, Thomas Modley.

Ministeren henviser til, at Brett Crozier for nylig rundsendte et fire sider langt og følelsesladet brev til adskillige personer, hvori han beskriver den trussel, som virusudbruddet om bord udgør for de mange tusinde søfolk.

/ritzau/Reuters