Optagelserne er sort-hvide og en smule sløret.

Alligevel er det tydeligt at se, at der foregår noget mystisk på dem.

Videoen af en flyvende genstand – et uidentificeret flyvende objekt eller bare en UFO – er optaget af et amerikansk marinefartøj i 2019 og delt på Twitter af filmmanden og UFO-entusiast Jeremy Corbell.

Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon bekræfter nu over for CNN, at man undersøger sagen.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

På videoen ses en sort genstand zigzagge frem og tilbage over vandet et sted i Californien, inden den ryger i havet.

»Den styrtede,« lyder en stemme fra en militærperson på videoen.

Christopher Mellon, som har været topembedsmand i forsvarsministeriet under både Clinton og Bush, siger ifølge NBC News, at der gennem årerne har været en del hændelser af den type.

»Det, vi ser, er en række forskellige ting. Nogle gange ser vi et objekt på 50 fod, der kan bevæge sig i hypersoniske hastigheder (væsentlig større end lydens, red.) og tilsyneladende går i kredsløb eller kommer ned fra højder, der kan være længere end 100.000 fod.«

Han tilføjer, at vidner til den slags oplevelser, ofte holder mund med dem af frygt for at blive stigmatiserede.

Noget Alex Dietrich, pilot i den amerikanske flåde, også har givet udtryk for i tv-programmet '60 minutes.'

»Over et par øl kunne vi sige: 'Hej mand, hvis jeg så det her alene, tror jeg ikke, at jeg ville sige noget til nogen bagefter. For det lyder så skørt, når jeg siger det'.«

Det er ikke første gang, filmdokumentaristen Jeremy Corbell deler videoer af UFO-optagelser.

I april delte han en film af nogle mystiske pyramideformede genstande, som også blev spottet fra et krigsfartøj i Californien.

Også dengang bekræftede Pentagon, at optagelserne var ægte.