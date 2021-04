Flere pyramideformede mystiske objekter har sværmet i luften over et amerikansk krigsskib lidt uden for Californien. De er blevet fanget på video og lækket på internettet.

Filmdokumentarist Jeremy Corbells er ikke i tvivl om, hvad han ser på videoen. For som UFO-interesseret, er hans bud, at det må være faretøjer fra det ydre rum. Han var også den, som i første omgang delte videoen på nettet.

Videooptagelsen, som kommer fra det amerikanske forsvar, blev dog først delt et helt år efter, UFO'erne blev spottet. Det skriver Dagbladet og flere udenlandske medier.

Men i en tid med fake news og billedmanipulation er der blevet sat spørgsmålstegn ved videoens ægthed.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Pentagon har dog valgt at mane den spekulation til jorden:

»Jeg kan bekræfte, at de billeder og videoer, der refereres til, er taget af Søværnets personale. UAP (Amerikansk Task Force, red.) har inkluderet disse fund i deres videre undersøgelser,« siger Pentagons talsperson Susan Gough.

Om det decideret er objekter fra det ydre rum, vil Susan Gough og Pentagon dog ikke udtale sig om.

Videoen er efterfølgende inkluderet i en rapport af ‘Pentagon’s Unidentified Aerial Phenomenon Task Force (UAPTF)’, som undersøger UFO-observationer.