Problemet har åbenbart været så omstændigt, at det amerikanske forsvarsministerium har udsendt en advarsel.

For de vil ikke have, at deres soldater har indtager for mange valmuefrø også kendt som birkes.

Det oplyser Pentagon og Forsvarsministeriet i en meddelelse.

Indtagelse kan føre til et kodein-positivt urinanalyseresultat kan få konsekvenser for soldaterne, da det kan ses som en positiv narkotest.

Kodein er et aktivt stof, der findes naturligt i opiumsvalmuen og bruges i smertebehandling og mod tør hoste, men kan også sættes i forbindelse med opium.

Det er langt fra nyt, at birkes eller valmuefrø kan sættes i den forbindelse, men det er ny data, som tyder på, at indholdet kan være større en først regnet med.

Valmue og opiums marker der blomster kort før de skal høstes i Green zone ved Helmand river i Helmand Afghanistan. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Valmue og opiums marker der blomster kort før de skal høstes i Green zone ved Helmand river i Helmand Afghanistan. Foto: Søren Bidstrup

»Forsvarsministeriet udsendte for nylig et memorandum om advarsel vedrørende valmuefrøforbrug og militær narkotikatestning. Nylige data tyder på, at visse valmuefrøvarianter kan have højere kodeinforurening end tidligere rapporteret. «

»Notatet advarer soldater om, at forbrug af valmuefrøprodukter kan resultere i et kodein-positivt urinanalyseresultat.«

Advarslen gælder indtagelse af valmuefrø i alle former, herunder fødevarer og bagværk