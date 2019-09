Den danske pensionssektor vil frem mod 2030 investere 350 milliarder kroner ekstra i grøn omstilling.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) og repræsentanter for pensionsbranchen på et pressemøde i New York natten til mandag dansk tid.

Torben Möger Pedersen, næstformand i Forsikring & Pension samt topchef i PensionDanmark, understreger, at der er tale om et "forpligtende tilsagn".

- Pengene vil gå til alt fra investeringer i eksempelvis vindmølleparker, i mere energieffektive bygninger og i virksomheder, der bidrager aktivt til den grønne dagsorden, siger han.

- Vi vil selvfølgelig løbende rapportere om, hvordan det går med at nå målet.

De ekstra 350 milliarder kroner betyder, at mere end ti procent af de samlede danske pensionsmidler i 2030 vil være investeret i grønne tiltag.

- Men tallet kan meget vel blive større, hvis der viser sig attraktive investeringsmuligheder, siger Torben Möger Pedersen.

Udmeldingen kommer op til mandagens klimatopmøde i New York.

Statsminister Mette Frederiksen har svært ved at få armene ned.

- Når danske pensionskasser vælger at tilkendegive, at de vil investere 350 milliarder i den grønne omstilling, så er det et kæmpestort skridt, siger hun.

Pensionsselskaberne har som formål at få danskernes opsparinger til at vokse.

Det gælder fortsat, når det drejer sig de enorme investeringer i klimatiltag, som pensionskasserne forventer fornuftige afkast på.

Flere undersøgelser har dog vist, at private investeringer på klimaområdet sjældent kommer de fattigste lande til gode.

Det bliver ofte kritiseret af ngo'er, fordi nogle af de fattigste lande samtidig er dem, der mærker de hårdeste konsekvenser af den globale opvarmning.

Mette Frederiksen mener, at pensionskasserne "selvfølgelig" skal have afkast på deres investeringer. Når det gælder klimastøtte til de fattigste lande, så henviser hun til, at regeringen vil have flere tiltag på sin kommende finanslov.

- Vi har flere forslag til, hvordan vi kan gøre dele af vores udviklingsbistand grønnere, siger hun.

Allerede natten til mandag annoncerede hun, at Danmark afsætter 150 millioner kroner til klimafonden Global Climate Facility. Fonden skal ifølge statsministeren hjælpe med at få grønne investeringer derhen, "hvor pengene ikke kommer af sig selv".

/ritzau/