Spørgsmålet er, om Jevgenij Prigozjin overhovedet er i live.

»Det tror jeg ikke, at han er. Og hvis han er, befinder han sig i et fængsel et eller andet sted,« lyder vurderingen.

Afsenderen er den pensionerede amerikanske general Robert Abrams, der i dag er ekspert hos ABC News.

Den tidligere amerikanske topofficer kommer her med sin udlægning omkring den forsvundne Wagner-leder.

For Jevgenij Prigozjin er som bekendt ikke blevet set offentligt i snart tre uger.

Ikke siden hans lejesoldaters mytteri mod den russiske hær – og marchen mod Moskva – blev afbrudt om aftenen 24. juni.

Her kunne 'Putins kok' ses på optagelser, hvor han forlod byen Rostov omringet af tiljublende borgere i den russiske storby.

Siden har det eneste livstegn været en lydoptagelse med Jevgenij Prigozjins stemme.

Ikke andet.

Så hvor er Wagner-bossen? Det er spørgsmålet, der stilles igen og igen.

Senest er det i denne uge kommet frem, at den russiske præsident, Vladimir Putin, 29. juni skulle have holdt et tre timer langt møde med Jevgenij Prigozjin og andre militære topfolk.

Det er endda blevet bekræftet af Kreml-talsmand Dmitrij Peskov.

Jevgenij Prigozjin på en optagelse i forbindelse med mytteriet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jevgenij Prigozjin på en optagelse i forbindelse med mytteriet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Den tidligere amerikanske general Robert Abrams tvivler dog på, at mødet med hele 35 deltagere overhovedet har fundet sted.

»Først og fremmest vil jeg blive overrasket, hvis vi nogensinde ser bevis for, at Putin har mødtes med Progozjin, og jeg tror, at det er iscenesat,« lyder det fra ham.

Sidst i juni kom det også hurtigt frem, at Wagner-lederen skulle flytte til Hviderusland og bo der.

Landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, har senest afvist, at det er sket.

»Progozjin er i Skt. Petersborg,« lød den seneste udmelding herfra.

Men der har altså ikke været noget bevis for, at det skulle være tilfældet.

Han er pist væk.

Og den pensionerede amerikanske general Robert Abrams tror altså, at den kontroversielle skikkelse er død. Eller i hvert fald kontrolleret af den russiske stat.

»Jeg tvivler på, at vi nogensinde får Progozjin offentligt at se igen,« siger Robert Abrams:

»Jeg tror, at han kan være gemt af vejen, sendt i fængsel eller håndteret på anden vis. Og jeg tror ikke, at vi ser ham igen.«