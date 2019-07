Forestil dig scenariet: Massevis af pengesedler er lige til at samle op og tage med dig, men du ved godt, at pengene ikke er dine.

Beholder du dem, eller sørger du for, at de kommer retur til sin ejermand?

Præcis det dilemma blev bilister på en motorvej i Atlanta, USA, konfronteret med tirsdag, da pengesedler for et beløb på i alt 175.000 dollar hvirvlede rundt i luften.

Ifølge politiet valgte mange den første løsning: At stikke pengene i egne lommer og skynde sig væk.

Ville du beholde pengene, hvis du vidste, at du ikke ville blive straffet for det?

Ifølge New York Times udfoldede det spektakulære scenarie sig, da en pansret pengetransport af uvisse årsager kørte med en åben sidedør.

De mange penge - svarende til 1,1 millioner kroner i kontanter - blev pludselig spredt for alle vinde midt på motorvejen.

Pengene endte i rabatten i både den ene og den anden side af vejen.

Det opdagede en række bilister. Ifølge avisen valgte flere end et dusin bilister at blæse på trafikreglerne og trække ind til siden for at samle de løse pengesedler op.

Mens nogle forlod stedet med hænderne fulde af dollar, havde andre ligefrem favnen fuld, skriver mediet.

En af dem er den 26-årige Uber-chauffør Randrell Lewis.

»Jeg så, hvad der lignede en sky fuld af blade. Men nej, det var penge. Jeg kunne ikke tro på mine øjne,« siger han.

»Jeg vil ikke lyve. Det første jeg gjorde var, at jeg trak ind til siden og begyndte at samle penge op.«

If you grabbed any of the money that spilled on I-285, you may want to return it ASAP. Dunwoody police investigators have seen the video shared on social media and will be working to identify drivers from their tag numbers. https://t.co/JYeVLa795y pic.twitter.com/lOKWw9naUO — AJC (@ajc) July 10, 2019

» Alle begyndte at trække ind til siden, og det var helt skørt.«

Han besindede sig senere og afleverede 2.094 dollar, bekræfter politiet over for New York Times.

En talsmand for lokalpolitiet, Robert Parsons, giver udtryk for, at han skam godt forstår bilisterne, der hurtigt besluttede sig for at samle de løbske dollarsedler op.

»Hvis fristelsen er der, og du ser penge falde ned fra himlen, så vil de fleste mennesker nok tage pengene.«

Men eftersom pengene retmæssigt tilhører nogle andre end de bilister, der tilfældigvis befandt sig i pengeregnen, så opfordrer politiet dem til at aflevere den opsamlede formue.

Blot 200 dollar ud af de estimerede 175.000 dollar, blev fundet af ordensmagten på stedet.

Politiet vil bruge billeder af hændelsen til at finde relevante personer gennem nummerpladerne på deres biler.

De, der frivilligt returnerer dollarsedlerne, vil undgå retsforfølgelse, lover politiet.