10 kartelmedlemmer blev sidste fredag dræbt, da mexicanske bønder tog et opgør med kriminelle gruppers stigende pengeafpresning i landet.

Et møde mellem repræsentanter fra kartellet La Familia Michoacana og bønderne fra byen Texcaltitlán endte således blodigt med mindst 14 døde, oplyser mexicanske myndigheder.

Sammenstødet fandt sted, efter La Familia Michoacana havde afkrævet bønderne at betale endnu flere afpresningspenge, end de i forvejen betalte.

Afpresning er ifølge The New York Times et kriminelt marked i vækst blandt Mexicos karteller, der fungerer ved brutal vold i store dele af landet og i mange år har ernæret sig ved især narkohandel.

Fredag havde bønderne i Texcaltitlán tilsyneladende fået nok.

»Vi har haft en virkelig dårlig høst i år, og vi har dårligt tjent nok til at kunne betale det oprindelige afpresningsbeløb. Med denne stigning havde vi grundlæggende ikke andre valg end at dø i kamp eller dø af sult,« udtaler en lokal bondemand til mediet VICE News.

En video viser bønder mødes med medlemmer af kartellet, og efter få minutters snak udvikler det sig, da en person affyrer et skud. Der opstår stor tumult, og bønder kan ses angribe lokale med geværer, macheter og kæppe.

En anden video viser ifølge VICE adskillige forkullede lig i to biler – det er angiveligt medlemmer af kartellet.

Det mexicanske medie Heraldo skriver, at bønderne i forvejen betalte 1 mexicansk peso – 40 danske øre – per kvadratmeter land. Nu ville kartellet have det dobbelte.

En lokale bondemand fortæller til VICE, at bønderne forinden havde advaret det mexicanske militær om, at de ville tage et opgør med kartellet.

»Vi havde bedt om deres hjælp, og ingen dukkede op,« siger han.

Pengeafpresning var på sit hidtil højeste i Mexico sidste år, hvor der var næsten otte tilfælde af afpresning pr. 100.000 indbyggere. Præsident Andrés Manuel López Obrador, der tiltrådte i 2018, har lovet at bekæmpe kriminalitet, men det er endnu ikke lykkedes ham at få bugt med kartellernes voksende magt i landet eller for alvor dæmme op for den ekstreme vold, de står bag.

Ifølge eksperter er episoden fredag formentlig resultatet af voksende spændinger i landet, skriver The New York Times.