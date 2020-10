USA's vicepræsident siger, at han sammen med sin hustru beder for hurtig bedring for præsidentparret.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, siger, at han sammen med sin hustru Karen og millioner af andre amerikanere beder for, at præsident Donald Trump og den amerikanske førstedame, Melania Trump, hurtigt kommer sig fuldstændigt.

"Gud velsigne præsident Trump og vores vidunderlige førstedame Melania", skriver Pence på Twitter.

Samtidig siger den britiske regering i en erklæring, at "vi sender vores bedste hilsner til præsident Trump, førstedamen og Trump-familien og ønsker dem en hurtig bedring".

Erklæringen blev fremsat på regeringens vegne af den britiske boligminister, Robert Jenrick, som blandt andet talte til tv-stationen Sky.

- Vi ved, hvad det vil sige. I vores tilfælde var det en premierminister, som blev testet positiv for covid, og vi ser bort fra politik og ønsker ham alle god bedring, tilføjede Jenrick.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, blev alvorligt syg med Covid-19 i marts. Han sagde efterfølgende, at lægerne havde reddet hans liv.

I Paris ønsker den franske regerings talsmand Gabriel Attal præsident Trump god bedring.

- Dette viser, at virusset kan ramme alle - også dem, der har udtrykt skepsis. Jeg ønsker ham hurtig bedring, siger Attal.

/ritzau/Reuters