De stod side om side som præsident og vicepræsident i USA.

Det gør de i den grad ikke mere.

Mike Pence langer nu gevaldigt ud efter sin tidligere chef Donald Trump.

Det skriver Reuters.

Mike Pence går nu direkte til angreb på sin tidligere chef, Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mike Pence går nu direkte til angreb på sin tidligere chef, Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

»Enhver som sætter sig over den amerikanske grundlov burde aldrig have været præsident,« siger Mike Pence med slet skjult henvisning til Trumps håndtering af stormen på Kongressen den 6. januar 2020.

Pence lancerede onsdag, at han går efter at blive republikansk præsidentkandidat ved det kommende valg.

»Trump tog fejl den 6. januar,« siger Pence.

Han fortæller, at han var tvunget til at vælge mellem grundloven og sin loyalitet overfor Trump den dag.

»Jeg holdt det, som jeg havde aflagt ed på for at sikre en fredelig magtovertagelse,« siger Pence, der ifølge B.T.s tidligere internationale korrespondent, Jakob Illeborg, ikke har mange chancer for at blive den næste amerikanske præsident.

Det understregede Illeborg, da det kom frem, at Pence ville stille op.

»Umiddelbart vil jeg svare klart nej til, at han har en chance for at blive republikanernes kandidat. Men han er en 'man on a mission'. Han vil gribe chancen for at ruske op i de republikanske vælgere og vise, at der en anden vej, end den Trump vil,« siger han.

Illeborg tror, at Pence nærmest føler sig kaldet til at stille op mod sin tidligere chef.

»Nu vil Pence vise, hvad republikanerne stod for i tiden før Trump. Det, han har oplevet under Trump, har været så voldsomt, at han ikke har følt, at han havde noget valg. Han var nødt til at stille op for at tilbyde et alternativ,« siger han.