'Det, man siger, er man selv.'

Den slags hører man som regel kun, når børn driller hinanden. Men i dag er det også tonen i amerikansk toppolitik.

Torsdag meddelte kongresmedlemmet Nancy Pelosi, at hun som leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus vil sigte efter en rigsretssag mod USA's republikanske præsident Donald Trump kort tid efter nytår.

Og dermed startede endnu et mundhuggeri mellem Nancy Pelosi og Donald Trump - to amerikanske toppolitikere, der adskillige gange er tørnet sammen siden Trumps valgsejr i 2016.

Nanacy Pelosi klasser af Trump. Men budskabet er et vist helt andet

'Nervøse Nancy har lige fået et nervøst anfald,' skrev Trump således spottende på Twitter.

Og under et interview med CNN svarede Nancy Pelosi hurtigt igen:

»Præsidenten kalder andre nervøse. Men det er virkeligheden ham selv, der er nervøs.«

Overfor CNN gentog Nancy Pelosi, at hun hver dag beder for præsidenten og hans familie.

»Hun hader mig,« siger Donald Trump om Nancy Pelosi.

Og igen var Trump hurtigt på Twitter: 'Det tror jeg ikke på. Hun beder ikke for mig. Hun hader mig.'

Hvorefter Nancy Pelosi svarede igen: »Når han siger, at jeg ikke beder, så er det, fordi han ikke beder.«

»Det her er ufatteligt. Det lyder mere som en børnehave end Det Hvide Hus,« bemærkede tv-værten Joe Scarborough på MSNBC.

Og børnehaveniveauet fortsatte på et pressemøde, hvor en republikansk journalist spurgte Nancy Pelosi: »Hader du præsident Trump?«

»Jeg hader ikke nogen,« siger Nancy Pelosi til journalisten, der stillede det uforsigtige spørgsmål.

»Du skulle skamme dig over at bruge ordet 'had' i et spørgsmål til mig. Jeg hader ikke nogen. Jeg er vokset op i et katolsk hjem, og derfor er jeg vokset op med kærlighed i mit hjerte,« sagde Nancy Pelosi, mens hun pegede på den spørgende journalist James Rose fra det højreorienterede medie Sinclair Broadcast Group.

Hermed fortsætter den iskolde krig, der for alvor brød ud i forbindelse med præsidentens første State of the Union-tale 30. januar 2018.

Her blev Nancy Pelosi og Donald Trump fotograferet midt i et tavst frontalangreb, hvor Pelosi tydeligvis ironisk klappede af Trump, der til gengæld sendte lederen af Repræsentanternes Hus et olmt blik.

Siden er det kommet til skænderier for åben skærm, som da Trump i december inviterede pressen med til et resultatløst budgetmøde i Det Ovale Kontor, irettesættelser med svingende pegefinger og stribevis af spydige Twitter-udvekslinger.

Pelosi sætter præsidenten på plads.under et møde i Det Hvide Hus.

'Amerikansk politik er forvandlet til et realityshow, hvor Donald Trump med succes har lokket ellers seriøse modstandere med ned på et niveau, vi normalt forbinder med (realityprogrammet, red.) 'Keeping up with the Kardashians'', skriver Michael Shear i New York Times.

Og mens Nancy Pelosi og Donald Trump skændes, fortsætter forarbejdet til en eventuel rigsretssag.

Som bekendt mener Donald Trumps politiske modstandere fra det demokratiske parti, at han bør stilles for en rigsret. Blandt andet for at misbruge sin magt og for gentagende forsøg på at stoppe efterforskningsarbejdet. Og ifølge CNN ser kalenderen således ud:

På mandag skal fire advokater med speciale i efterretningsarbejde afhøres i kongressens juridiske komité. I løbet af næste uge vil samme juridiske komité udarbejde fire eller flere anklagepunkter imod Donald Trump. I ugen, der starter med 16. december, vil alle 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus stemme om, hvorvidt rigsretssagen bliver til virkelighed. Og i januar eller februar vil Trump efter al sandsynlighed blive frifundet i senatet, hvor republikanerne har flertal.