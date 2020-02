Mens Trump modtog bifald for sin tale til nationen, rev den demokratiske topfigur en kopi af talen i stykker.

Det iskolde forhold mellem USA's præsident, Donald Trump, og formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, bliver endnu engang understreget. Denne gang under præsidentens imødesete State of the Union-tale natten til onsdag dansk tid.

Her rev den højtstående demokrat en kopi af talen itu, mens præsidenten modtog bifald for talen i Kongressen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP udtaler Pelosi, da hun efter talen bliver spurgt til gestussen:

- Fordi det var det mest høflige at gøre med tanke på alternativerne, siger hun.

Trump og Pelosi har ifølge demokraten ikke talt sammen siden midten af oktober.

Trumps State of the Union-tale blev holdt, under 24 timer inden at rigsretssagen mod præsidenten ventes at blive afsluttet. I sagen har Pelosi som formand for Repræsentanternes Hus spillet en stor rolle.

Demokraten sad under talen, som Trump i høj grad brugte på at fremhæve egne sejre, lige bag præsidenten. Her smilede hun flere gange af præsidentens pointer.

Da Trump ankom til talerstolen i Kongressen, rakte hun hånden ud til ham, hvilket præsidenten ignorerede eller ikke bemærkede.

Flere gange under talen langede præsidenten ud efter Demokraterne.

- Hvis vi ikke havde tilbagerullet tidligere administrationers fejlslagne økonomiske politikker, ville verden ikke være vidne til den her store økonomiske succes, sagde Donald Trump blandt andet.

Han kom også med en ganske hård kritik af de demokratiske præsidentkandidater Bernie Sanders og Elizabeth Warrens ønske om en reform af sundhedssystemet.

- Vi vil aldrig tillade, at det amerikanske sundhedssystem vil blive ødelagt af socialisme, sagde Trump.

Sammenstødet mellem Trump og Pelosi er angiveligt ikke det første af slagsen.

Da Trump og Pelosi sidst mødtes i Det Hvide Hus den 16. oktober, drøftede de præsidentens beslutning om at trække amerikanske soldater ud af det nordlige Syrien.

Demokraterne har ifølge netavisen The Hill sagt, at Trump kaldte Pelosi en "tredjerangs"-politiker, og så forlod den demokratiske delegation Det Ovale Værelse.

Trump-lejren har sagt, at det ikke passer, men efter udvandringen sagde Pelosi, at Trump havde en "alvorlig nedsmeltning".

/ritzau/