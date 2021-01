Pelosi: Vi diskuterede mulige forholdsregler for at hindre ustabil præsident i at starte krigshandlinger.

Demokraternes flertalsleder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har talt med den amerikanske forsvarschef om muligheden for at hindre præsident Donald Trump i at starte en atomkrig. Det skriver Pelosi i et brev til partigruppen ifølge Hearst TV.

- I morges talte jeg med forsvarschef Mark Milley for at diskutere mulige forholdsregler for at hindre en ustabil præsident fra at starte krigshandlinger eller få tilgang til atomvåbenkodene og starte et atomangreb, skriver Pelosi i et brev til partigruppen som Hearst-journalisten Mark Andrew har fået adgang til.

I brevet takker Pelosi også partikollegerne for den måde, hvorpå de håndterede stormen på kongresbygningen.

Hun skriver, at en politimand blev dræbt under urolighederne. Hun gentager et håb om, at vicepræsident Mike Pence vil fjerne Trump fra præsidentembedet.

Pelosi har gjort det klart, at hvis Pence ikke handler, så vil Demokraterne forsøge at få stille Trump for en rigsret.

Pelosi oplyste fredag, at hendes laptop blev stjålet, da demonstranter trængte ind i kongresbygningen.

