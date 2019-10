Kongressen er ved at undersøge, om Donald Trump har misbrugt sin magt, men Det Hvide Hus vil ikke samarbejde.

Topdemokraten Nancy Pelosi beskylder Det Hvide Hus for et "ulovligt forsøg på at skjule fakta".

Det sker, efter at Det Hvide Hus har varslet, at det ikke vil samarbejde med Demokraterne om en rigsretsproces mod præsident Donald Trump.

Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, kritiserer således Det Hvide Hus, efter at det tirsdag sendte hende et brev, hvori det kalder rigsretsprocessen "ensidig, ulovlig og i strid med forfatningen".

- Dette brev er åbenlyst forkert og er ganske enkelt endnu et ulovligt forsøg på at skjule fakta om Trump-administrationens uforskammede forsøg på at presse udenlandske magter til at blande sig i valget i 2020, udtaler Pelosi i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det Hvide Hus erklærede tirsdag krig mod rigsretsprocessen mod Donald Trump i den såkaldte Ukraine-sag og oplyste, at hverken præsidenten eller hans administration vil samarbejde.

I et brev tog Det Hvide Hus således stridshandskerne på over for Nancy Pelosi og formændene for de tre udvalg, der leder den undersøgelse, som skal fastslå, om der er grundlag for en rigsretssag mod Trump.

- Sagt helt enkelt så forsøger du at omstøde resultaterne fra valget i 2016 og fratage det amerikanske folk den præsident, de frit har valgt, skriver rådgiver i Det Hvide Hus Pat Cipollone i et otte sider langt brev.

Flere medlemmer i det amerikanske regeringsapparat er indkaldt til at afgive forklaring om forløbet omkring en telefonsamtale mellem Donald Trump og den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, den 25. juli i år.

Et notat over samtalen har vist, at Trump otte gange forsøgte at få Zelenskij til at undersøge en sag, der involverer Hunter Biden. Han er søn af Joe Biden - en af Demokraternes mulige modkandidater til Donald Trump ved næste års præsidentvalg.

Brevet til Pelosi kommer samme dag, som Demokraterne i Repræsentanternes Hus har stævnet USA's ambassadør i EU, Gordon Sondland, efter at udenrigsministeriet tidligere tirsdag bad ham om at blive væk fra en høring i Kongressen.

Formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, demokraten Adam Schiff, kalder ifølge CNN udenrigsministeriets instruks til Sondland om at blive væk for "et stærkt bevis" for forsøg på at hindre en rigsretsproces mod Trump.

