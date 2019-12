Vi må forsvare vores forfatning mod alle fjender - også indenlandske - understreger Pelosi før afstemning.

Repræsentanternes Hus i USA vil onsdag stemme om en rigsretssag mod præsident Donald Trump. Det bekræfter formand Nancy Pelosi.

- I morgen vil Repræsentanters Hus gøre brug af en af de mest alvorsfulde beføjelser, der er tildelt os gennem forfatningen, når vi stemmer for at godkende en rigsretssag mod USA's præsident, skriver Pelosi i et brev til sine demokratiske kolleger tirsdag.

- I dette bønhørlige øjeblik i vores lands historie må vi ære vores ed og støtte og forsvare vores forfatning mod alle fjender - både udenlandske og indenlandske, tilføjer hun.

Præsident Donald Trump er af retsudvalget i Repræsentanternes Hus anklaget på to punkter - magtmisbrug og modarbejdelse af Kongressen.

Førstnævnte går på, at Trump brugte sit embede til at presse Ukraines regering, mens sidstnævnte går på, at Trump hindrede Kongressen i at lade retfærdigheden ske fyldest.

De to anklagepunkter vil med sikkerhed blive godkendt i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertallet.

En godkendelse vil sende sagen videre til Senatet, hvor rigsretssagen mod Trump forventes at begynde i januar. Her er Republikanerne, Trumps parti, i overtal, og de har over en bred kam afvist Demokraternes anklager.

/ritzau/AFP