Paven opfordrer verdens kristne til at bede sammen onsdag middag og varsler særlig velsignelse fredag.

Pave Frans vil fredag i den kommende uge afholde en helt særlig velsignelse, der typisk ellers er forbeholdt jul og påske.

Det siger paven søndag i sin ugentlige bøn.

Pavens ugentlige bøn bliver både vist på livestream og på tv på grund af coronavirusudbruddet, der har særligt hårdt fat i Italien.

Det er den særlige velsignelse Urbi et orbi (for byen og for verden, red.), som paven fredag vil afholde. Det kommer til at ske foran en affolket Peterspladsen i Vatikanstaten, der ligger i den italienske hovedstad, Rom.

Peterspladsen er ligesom store dele af resten af Italien lukket ned i et forsøg på at begrænse spredningen af coronasmitte.

Paven opfordrer søndag desuden kristne over hele verden om onsdag middag italiensk tid at samles i en fælles bøn.

- Vi vil besvare viruspandemien med bønnens universalitet og med medfølelse og ømhed. Lad os forblive forenet, siger pave Frans.

/ritzau/Reuters