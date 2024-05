Ifølge italienske medier udtalte pave Frans sig om katolske præsters "bøsseri" på et lukket møde.

Pave Frans beskyldes for at have udtalt sig nedladende om homoseksuelle på et lukket møde, hvilket har fået Vatikanet til tirsdag at udsende en sjælden undskyldning på vegne af den katolske kirkes overhoved.

Det skriver Reuters.

- Det var på intet tidspunkt pavens hensigt at støde nogen eller udtrykke sig i homofobiske vendinger, og han undskylder over for dem, der måtte føle sig krænket af det udtryk, som der er blevet rapporteret om, lyder det i en udtalelse fra Vatikanet.

Det lukkede møde handlede om, hvorvidt den katolske kirke skal tillade homoseksuelle præster.

Pave Frans udtrykte på mødet sin modstand mod dette og brugte i den forbindelse ifølge flere italienske medier det italienske ord "frociaggine".

Det kan løst oversættes til "bøsseri" på dansk.

Ifølge det italienske tabloidmedie Dagospia fandt mødet sted 20. maj.

Til stede var en række italienske biskopper foruden paven.

Vatikanet bekræfter ikke, at pave Frans brugte ordet "frociaggine", men undskylder altså blot, hvis nogen er blevet stødt som følge af meldingerne om, at han skal have talt nedladende om homoseksuelle.

Vatikanet understreger i sin udtalelse, at den katolske kirke er åben for alle, og at "ingen er ubrugelig, ingen er overflødig, der er plads til alle".

Meldingerne om pavens nedladende udtalelse står i kontrast til det billede, der hidtil er tegnet af den katolske kirkes overhoved og hans holdning til homoseksuelle.

Kort efter at han blev indsat som pave i 2013, erklærede pave Frans ifølge Reuters, at han ikke havde ret til at dømme nogen, der er "homoseksuel, søger Gud og har gode intentioner".

Og sidste år gav han grønt lys for, at katolske præster kan velsigne par af samme køn, hvilket udløste kritik fra den katolske kirkes konservative medlemmer.

