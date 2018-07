Afsløring af, at kardinal misbrugte 16-årig dreng, kommer som et chok for mange i USA.

Rom. Pave Frans har lørdag accepteret den amerikanske kardinal Theodore McCarricks ønske om at træde tilbage efter sexanklager.

Den 88-årige McCarrick er en af de mest prominente figurer i USA's katolske kirke.

Anklagen mod McCarrick dukkede først op i sidste måned. Det var repræsentanter for den katolske kirke, der ved den lejlighed fastslog, at der var dukket troværdige oplysninger op om McCarricks misbrug af en 16-årig dreng.

Det skete for 50 år siden.

Siden har en anden mand meldt sig. Han har fortalt, at han blev sexmisbrugt af McCarrick som 11-årig.

McCarrick bliver den første kardinal, som får frataget sin røde kardinalhat og titel.

Andre kardinaler, der har været anklaget for sexmisbrug, har bevaret deres medlemskab af kardinalernes kollegium.

Ifølge en erklæring fra Vatikanet må McCarrick ikke længere foretage officielle kirkelige ritualer. Han kan forblive præst, men må kun holde messe under private former.

Paven har også givet ham besked om at søge ensomhed "for at vie sit liv til bøn og bodshandlinger".

McCarricks pludselige fald fra den katolske kirkes tinde i USA er kommet som et chok for mange. Han har i årtier været vellidt og været flere paver og præsidenters betroede.

/ritzau/Reuters