Et drama har tilsyneladende udspillet sig i Vatikanstaten.

Pave Frans har søndag siddet fast i en elevator i 25 minutter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det forklarede han, da han forsinket ankom til sin ugentlige tale på Peterspladsen.

Overhovedet for den katolske kirke måtte reddes ud af brandfolk.

Han undskyldte og forklarede også, at der havde været et strømproblem i Vatikanet, der var årsag til, at han sad fast.

Opdateres…