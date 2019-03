Hvis du nogensinde får mulighed for at møde paven, bør du nok undlade at kysse hans hånd.

Den form for tilbedelse tyder det nemlig på, at han ikke er fan af.

I en video, der viser paven hilse på tilbedere i den italienske by Loreto, ser man tydeligt paven trække sin hånd til sig, hver gang de fremmødte tilbedere forsøger at kysse den - eller nærmere bestemt hans ring.

Den reaktion har mange undret sig over, da det at kysse pavens ring er en måde for tilbedere at udvise respekt og lydighed.

Paven ville ikke lade tilbedere kysse sin hånd. Foto: Screenshot: Video: Reuters Vis mere Paven ville ikke lade tilbedere kysse sin hånd. Foto: Screenshot: Video: Reuters

Nu forklarer en talsmand fra Vatikanet dog, hvorfor pave Francis var så opsat på ikke at lade folk kysse sin hånd.

»Den Hellige Fader fortalte mig, at motivationen var ganske simpel: hygiejne,« siger Alessandro Gisotti til BBC.

»Han ville undgå smittefare for andre - ikke for sig selv.«

Dermed brød paven med en tradition, der går flere hunderede år tilbage.

Allerede dagen efter fadæsen i Loreto, lod paven de fremmødte ved sin audiens kysse sin hånd. Foto: Vincenzo PINTO / AFP Vis mere Allerede dagen efter fadæsen i Loreto, lod paven de fremmødte ved sin audiens kysse sin hånd. Foto: Vincenzo PINTO / AFP

Ifølge talsmanden er det dog ikke udelukket, at tilbedere i fremtiden kan få lov til at kysse pavens ring.

Alessandro Gisotti fortæller nemlig, at pave Francis med glæde vil lade folk kysse sin ring, så længe det foregår i mindre grupper, hvor chancen for, at de tilstedeværende kan smitte hinanden med diverse bakterier, er væsentligt mindre.

Faktisk var der andre boller på suppen allerede dagen efter, hvor paven med glæde lod flere af fremmødte ved sin audiens bukke sig ned for at kysse sin ring.

Pavens ring - også kendt som fiskerringen - som han bærer på den tredje finger på sin højre hånd, er en af de mest stærke symboler på pavens autoritet. Straks efter hans død, vil den blive tilintetgjort for at indikere, at hans regeringstid er ovre.