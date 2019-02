Retningslinjer til at forebygge overgreb, skal strammes, siger paven som afslutning på topmøde i Vatikanet.

Det skal være slut med, at præster i den katolske kirke misbruger og krænker mindreårige seksuelt. Det slår pave Frans fast i sin afsluttende tale på et historisk topmøde i Vatikanet.

Her kalder den katolske kirkes leder på et "endeligt opgør" mod seksuelt misbrug, som han omtaler som en modbydelig forbrydelse.

I kampen mod dem, der begår overgreb, vil der ikke blive sparet på noget. Ej heller vil kirken mørklægge eller undervurdere misbrug, lød det fra paven.

Han lover, at de retningslinjer, der bliver brugt af kirkens nationale biskopper til at forhindre misbrug vil blive evalueret og styrket.

Omkring 115 ledende katolske biskopper har været samlet til det fire dage lange topmøde i Vatikanet. Søndag er den afsluttende dag.

Formålet med det store møde har været at diskutere tiltag, der kan forebygge præsters og biskoppers overgreb på børn.

Men forkæmpere for misbrugsofre har efter talen udtrykt dyb skuffelse. De mener, at paven primært gentog gamle løfter.

Den amerikanske organisation bishopaccountability.org, som arbejder med at kortlægge misbrug begået af katolske præster, kaldte det en "lamslående skuffelse".

- Mens verdens katolikker hungrer efter konkret forandring, insisterer paven på at levere lunkne løfter, som vi har hørt før, siger medlemmet Anne Barett-Doyle.

Det usædvanlige topmøde er blevet stablet på benene i kølvandet på mange års afsløringer fra hele verden.

Sagerne handler om systematiske overgreb og misbrug af børn, unge og nonner. Det er blandt andet sket i Australien, Europa, Nordamerika og Chile.

Efter topmødet er det meningen, at Vatikanet vil formulere opfølgende tiltag. Det skal sikre, at biskopperne vender hjem til deres respektive lande med viden, om hvordan de bruger såkaldte tiltag for at undgå misbrug.

Der er omkring 1,3 milliarder katolikker i verden. Det skønnes, at der er godt 40.000 katolikker i Danmark.

/ritzau/Reuters