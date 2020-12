I den bagerste del af Peterskirken mindede paven os alle om ansvaret for at hjælpe folk i nød.

Verdens fattige var i centrum, da pave Frans juleaften talte ved den traditionsrige midnatsmesse, som på grund af coronapandemien var rykket frem.

I den bagerste del af Peterskirken var færre end 100 mennesker og et mindre antal kardinaler samlet for at høre pavens julebudskab.

Normalt befinder sig omkring 10.000 mennesker i hovedrummet i Peterskirken.

De få deltagere blev blandt andet mødt med et budskab om, at alle har en forpligtelse til at hjælpe folk i nød.

- Guds søn blev født som en udstødt for at fortælle os alle, at enhver udstødt er et barn af Gud, sagde pave Frans.

Alle på nær paven og et lille kor bar mundbind ved ceremonien, som begyndte to timer tidligere end normalt, så folk kunne nå hjem, inden et udgangsforbud trådte i kraft klokken 22.00.

Under messen sagde paven, at alle bør tænke over "vores uretfærdigheder over for så mange af vores brødre og søstre" i stedet for at "jagte vores endeløse begær efter ejendele" og flygtig nydelse.

- Gud kom i blandt os i fattigdom og nød for at fortælle os, at vi viser vores kærlighed til ham ved at tjene de fattige, sagde paven.

Juledag fortsætter paven sit coronatilpassede juleprogram.

Her giver han sin faste pavelige velsignelse af Rom og resten af verden, "Urbi et Orbi", som på dansk betyder "byen og verden".

Men hvor den normalt bliver givet fra den centrale balkon på Peterskirken foran tusindvis af mennesker på Peterspladsen, vil den i år blive læst op inde fra Vatikanet.

Italienerne er sat under en landsdækkende nedlukning i løbet af størstedelen af juleferien.

Ikke-essentielle butikker er lukkede fra 24. til 27. december, 31. december til 3. januar og 5. til 6. januar.

På disse dage må man i Italien kun rejse, hvis det skyldes arbejde, ens sundhed eller en nødsituation.

