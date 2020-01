»Nej, nej, nej!«

Det lignede beskeden fra Paven til en yngre kvindelig fan, der nytårsaftensdag nægtede at give slip, da først hun havde fået fat i Pavens hånd.

Paven hilste på fremmødte børn på Peterspladsen i Vatikanet i Rom, da en yngre kvinde først gjorde korsets tegn foran sig, hvorefter hun greb fat i Pavens ene hånd.

Paven var på vej væk fra kvinden, så hun hev ham i ærmet for at få hans opmærksomhed, men det var ikke populært hos 83-årige Pave Frans.

En synligt utilfreds pave Foto: VATICAN MEDIA

Han slog kvinden flere gange over hånden for at få hende til at slippe hendes greb, og da han endelig fik vristet sig fri, havde han et vredt udtryk i ansigtet.

På videoen ser det også ud som om, at kvindens hårde greb gjorde ondt på den aldrende pave.

Inden kvinden greb fat i Pave Frans sagde hun nogle ord, det er dog ikke muligt at høre hvilke.

Kvinden greb fat i paven, da han var på vej hen for at se et stort krybbespil, der er opstillet på Peterspladsen.