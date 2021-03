Selvom coronavirus hærger rundt om i hele verden, afholdte det ikke tusindvis af mennesker fra at mødes i Iraks gader.

Søndag afholdte Pave Frans nemlig en messe på et stadion i den irakiske by Erbil med plads til 30.000 mennesker på tilskuerpladserne.

Antallet af besøgende var skåret ned til 10.000 mennesker grundet covid-19-restriktioner, men på trods af, at stadionet ikke var fyldt helt op, stod folk tæt for at få et glimt af paven. Både inde og uden for stadionet.

Inde på stadionet løb flere efter det køretøj, der transporterede paven sikkert rundt, mens andre stod og heppede på tribunerne.

Folk vil gerne se paven, men vi er bekymret. Raghad Al-Suhail, Professor i virologi, University of Baghdad

Nogle stod endda uden mundbind eller visir til at beskytte sig mod coronavirus i den store forsamling.

Flere eksperter har udtrykt bekymring for pavens besøg i Irak, da landets befolkning har begrænsede muligheder for at lade sig teste for covid-19. Derudover er vaccineprogrammet først lige rullet ud i landet, men her er det også begrænset, hvem der får adgang til et stik.

»Folk vil gerne se paven, men vi er bekymret. Landet er ikke klar til sådan et besøg,« siger Raghad Al-Suhail, der er professor i virologi fra University of Baghdad, til Washington Post.

Der er dog også nogle, som forsvarer besøget, selvom det kan føre til et udbrud af covid-19.

Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT Vis mere Foto: VATICAN MEDIA HANDOUT

»Irak vil på ingen måde blive stabil. Selv ikke om tre år. Paven har en fremskreden alder og bliver mere skrøbelig med tiden. Hvis han venter, vil turen ikke blive til noget. Irak vil være det sidste land, der vil komme sig efter covid-19,« siger Muhamed Almaliky, der er tilknyttet center for internationale affærer ved Harvard University.

Paven landede i Irak 5. marts og har under sit besøg været ledsaget af stabsmedlemmer, sikkerhedsfolk og journalister, der alle er blevet vaccineret mod covid-19 forud for deres ankomst.

Det er første gang en pave besøger Irak, og Pave Frans har trodset sikkerhedstrusler og pandemien for at udvise sin sympati for et af verdens ældste og mest forfulgte kristne samfund.

Irak har siden coronapandemiens start haft over 720.000 coronatilfælde, hvor 13.500 personer er døde med corona.