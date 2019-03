Med nyt regelsæt pålægges alle i Vatikanet at anmelde misbrug. Regel skal være model for kirker i hele verden.

Pave Frans har fredag udstedt et dekret, som skal beskytte børn mod seksuelle overgreb.

Det er rettet mod alle ansatte i Vatikanet og pavens udsendinge. Overgreb skal straks rapporteres.

Det er et skifte i Vatikanets politik og skal tjene som model for katolske kirker over hele verden.

Det er det første gang, at Vatikanet præsenterer en stram politik for at beskytte børn mod præsters overgreb.

Det nye dekret omfatter alt personale - herunder gejstlige - som lever og arbejder i Vatikanet. Det gælder også præster, der fungerer som diplomater på Vatikanets mange ambassader rundt om i verden.

Nogle af Vatikanets ambassadører har optrådt i nogle af de meget alvorlige sager om sexmisbrug af børn.

Med den nye regel skal ansatte "uden forsinkelse" fortælle Vatikanets juridiske tjeneste om overgreb. Undlader man det, kan man idømmes en bøde på 5000 euro - omkring 37.000 kroner. For Vatikanets gendarmer er straffen op til et halvt års fængsel.

Baggrunden er de mange sager om præster og biskoppers brutale sexforbrydelser mod børn.

Det er blevet afsløret i stort omfang i lande som USA, Irland, Tyskland, Frankrig, Chile og Australien.

/ritzau/AP