I sin midnatsmesse opfordrer paven verdens 1,2 milliarder katolikker til at være næstekærlige.

Verdens 1,2 milliarder katolikker skal fokusere på velgørende formål og næstekærlighed i stedet for grådighed, fråseri og julens materialisme.

Det siger pave Frans i sin prædiken under den traditionsrige midnatsmesse i Peterskirken i Vatikanet natten til tirsdag dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mange mennesker bruger store dele af deres liv på at hige efter materiel lykke, mener paven. Og det går imod den bibelske fortælling om, at Gud viser sig for folk, der er fattige på materielle goder, men stærke i troen, siger pave Frans.

- Stående foran krybben forstår vi, at livets nektar ikke er materiel rigdom, men kærlighed. Ikke grådighed, men velgørenhed. Ikke praleri, men enkelhed, lyder budskabet fra paven.

/ritzau/