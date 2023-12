Paven har tidligere meddelt, at han vil deltage ved COP28. Den rejse er nu blevet aflyst på grund af sygdom.

Pave Frans aflyser sin deltagelse ved klimatopmødet COP28 i Dubai.

Det skriver Vatikanet i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Aflysningen kommer som følge af råd fra pavens læge.

- Selvom den hellige Faders generelle helbred er forbedret med hensyn til hans influenza-agtige sygdom og betændelse i luftvejene, har lægerne bedt paven om ikke at tage på den planlagte tur til Dubai i de kommende dage, siger Vatikanets talsmand Matteo Bruni i erklæringen ifølge Reuters.

Aflysningen kommer, blot to dage før klimatopmødet begynder. Tidligere i november meldte paven ud, at han ville tage til Dubai 1. december.

- Jeg vil tage til Dubai. Jeg tror, jeg tager afsted den 1. december og bliver til den 3. Jeg vil bruge tre dage der, sagde pave Frans.

Det ville have været første gang en pave deltager personligt i et klimatopmøde.

Den 86-årige pave har tidligere advaret mod, at verden er ved at bryde sammen som følge af den globale opvarmning.

- Med tiden har jeg indset, at vores svar (på klimaforandringer, red.) ikke har været tilstrækkelige, mens den verden, vi lever i, er ved at kollapse, sagde pave Frans i oktober.

I den forbindelse opfordrede han til, at der på klimatopmødet i Dubai bliver indgået en bindende aftale om at udfase fossile brændsler.

Pave Frans mener, at COP28 i Dubai har potentiale til at repræsentere et kursskifte og forpligte til at flytte energiforbruget over mod grøn energi.

I begyndelsen af oktober offentliggjorde paven en opdateret udgave af Vatikanets klimatekst fra 2015, som går under navnet "Laudato Si".

Den opdaterede udgave kaldes "Laudate Deum".

I teksten siger paven, at kun reel forpligtelse til at skifte kurs "kan gøre international politik i stand til at genvinde sin troværdighed".

/ritzau/