Pavens omtale af overgreb på nonner viser nye tider i Vatikanet, mener redaktør på Vatikanets kvindemagasin.

Da pave Frans tirsdag erkendte katolske præster og biskoppers seksuelle misbrug af nonner, markerede det et historisk øjeblik i Vatikanet.

Det mener Lucetta Scaraffia, der er redaktør på Vatikanets kvindemagasin, Women Church World.

- Det er første gang, at paven såvel som kirken som institution offentligt har erkendt, at de ved, at disse overgreb finder sted. Og det er enormt vigtigt, lyder det fra Lucetta Scaraffia.

Det var ved en pressekonference i forbindelse med pavens hjemkomst fra et besøg i De Forenede Arabiske Emirater tirsdag, at han fortalte, at katolske præster og biskopper har misbrugt nonner.

Paven sagde samtidig, at den katolske kirke har suspenderet flere præster, samt at Vatikanet har arbejdet med det i en længere periode.

Han tilføjede, at overgrebene muligvis stadig finder sted.

- Det er ikke noget, som bare forsvinder. Tværtimod, siger paven.

Erkendelsen kommer, efter at den katolske kirke den seneste tid har kæmpet med en række af sager mod præster i lande som Irland, USA og Australien om seksuelt misbrug.

I sidste uge udsendte Vatikanets kvindemagasin historier om nonner, der var blevet voldtaget og efterladt tvunget til at bortadoptere eller opfostre børn uden anerkendelse fra deres præstefædre.

Tilbage i december sagde pave Frans, at den katolske kirke aldrig vil ignorere anklager om misbrug igen.

