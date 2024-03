Til sin ugentlige audiens onsdag læste en af pavens hjælpere en passage op, da pave ikke var på toppen.

Pave Frans blev onsdag bragt til et hospital i italienske Rom for at blive undersøgt.

Det skriver det italienske nyhedsbureau ANSA ifølge Reuters.

Kort tid efter forlod han hospitalet igen. Det er uvist, hvad hospitalsbesøget drejede sig om andet end en undersøgelse.

Den 87-årige pave aflyste tidligere på dagen en af oplæsningerne til sin ugentlige audiens. Her lød begrundelsen, at han ikke følte sig på toppen.

I stedet læste en af hans hjælpere passagen op.

Paven, som har haft en række sundhedsproblemer på det seneste, har haft aflyst aftaler både lørdag og mandag. Vatikanet har begrundet det med, at paven har været ramt af en "mild influenza".

Til sin Angelus-bøn søndag i Vatikanstaten adresserede paven publikum, som han vanligt gør, men fik også hjælp af en assistent, skriver Reuters.

- Kære brødre og søstre, jeg har stadig en mild forkølelse, sagde paven og tilføjede, at en anden i stedet ville læse resten af bønnen op.

I december var paven også ramt af sygdom. Han aflyste en ellers planlagt tur til klimatopmødet i Dubai, på grund af hvad Vatikanet kaldte en influenzalignende sygdom og betændelse i luftvejene.

Desuden er paven ramt af en række skavanker. Ifølge Reuters har han svært ved at gå og jævnligt bruger han stok eller bliver kørt i en kørestol.

Onsdag ankom han til den ugentlige audiens i kørestol.

/ritzau/