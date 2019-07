På en strandtur finder australske Jyah Elliott en flaskepost, der blev smidt i det Indiske Ocean for 50 år siden. Nu er dens afsender også fundet.

Det var en begejstret Jyah Elliott på 9 år, der tilfældigt finder en flaske på stranden i det sydlige Australien.

I flasken var der et 50 år gammelt brev fra en Paul Gilmore, der savnede en ny penneven.

I håbet om at finde skribenten bag brevet, gik en større eftersøgning i gang, skriver ABC.

Drengens mor eftersøgte på Facebook, Jyah Elliott sendte et brev afsted mod den adresse, Paul Gilmore havde opgivet, indtil ABC i sidste ende fik held med at lokalisere skribenten bag brevet.

Paul Gilmore på 63 år tændte sin telefon, der pludselig bimlede og bamlede med beskeder fra venner og bekendte, der fortalte ham, at hans gamle flaskebrev var fundet på den anden side af jorden.

»Det hele er ubegribeligt, men det er fantastisk, den har overlevet. Det havde jeg aldrig forestillet mig, den kunne,« siger engelske Paul Gilmore.

Paul Gilmore var 13 år gammel, da han var på vej til en ny tilværelse i Australien med sin familie.

Han var med et stort skib fra England mod Melbourne i Australien, da han den 17. november 1969 smed flasken i det Indiske Ocean.

I fem årtier havde han ingenting hørt, før nu - hvor den 9-årige dreng altså har fundet hans flaskepost.

På den lange tur mod Australien havde han ellers smidt flere flaskepost i det Indiske Ocean i håbet om et svar.

»I ny og næ skrev jeg et brev og kastede det i vandet i håbet om, at jeg ville høre fra nogen, men det gjorde jeg aldrig - før i dag,« fortæller han - også fra vandet, da han ironisk nok var på ferie på et krydstogtskib, da nyheden nåede frem til ham.