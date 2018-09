Den amerikanske musiker Paul Simon spillede sin sidste koncert på sin afsluttende tour lørdag aften.

New York. Den berømte sanger og sangskriver Paul Simon afsluttede lørdag aften sin formentlig sidste turné.

Under en måneklar himmel i Queens i New York endte den 76-årige stjerne sin afsluttende tour, og han lod publikum vide, at deres bifald "betyder mere end, de kan forstå".

Til lyden af hans første store hit "The Sound of Silence" rundede den amerikanske musiker koncerten af.

Paul Simon går ikke på pension, og han afviser heller ikke fremtidige optrædener. Dog har han sagt, at dette bliver hans sidste turné.

Koncerten blev afholdt i Flushing Meadows Corona Park, hvilket ifølge Paul Simon er 20 minutter på cykel fra, hvor han voksede op.

Borgmester i New York Bill DeBlasio fik lørdag aften æren af at præsentere Paul Simon og omtalte ham som "en af New Yorks største artister gennem tiden".

Paul Simon fik sit store musikalske gennembrud i 1960'erne sammen med vennen Arthur Garfunkel. Sammen dannede de musikduoen Simon & Garfunkel.

Og ved koncerten blev det da også demonstreret, at det var en stjerne med en lang karriere bag sig, der stod på scenen. Der blev spillet 26 sange, som spænder over 50 år.

Paul Simon har vundet en Grammy 16 gange, og han har solgt mere end 50 millioner albums ifølge Forbes.

/ritzau/AP