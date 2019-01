Patrick Kofoed og hans familie sidder i disse timer på deres hotel på den thailandske ferieø Koh Samui, der om kort tid bliver ramt af den tropiske storm Pabuk.

Fra hans terrasse kan han se vandet, hvor bølgerne allerede er to-tre meter høje.

Senere på dagen forventer han, at bølgerne kommer til at rejse sig til syv-otte meter, når Pabuk brager ind over øen med op til 104 kilometer i timen.

»Vi kommer til at befinde os lige midt i centrum af tyfonen, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at se ud,« siger Patrick Kofoed.

Han er rejst til Thailand sammen med sin søster og svoger for at besøge Patricks far, farens kone og deres to små børn på et og fire år.

Lokale kæmper mod vandmasserne under stormen Pabuk, der har ramt Thailand fredag. Stormen har vindstød på op til 104 kilometer i timen Foto: Sameth Panpetch Vis mere Lokale kæmper mod vandmasserne under stormen Pabuk, der har ramt Thailand fredag. Stormen har vindstød på op til 104 kilometer i timen Foto: Sameth Panpetch

Børnene sidder fredag middag lokal tid og spiser mad tæt på stranden. De forstår ikke meget af, hvad der sker, fortæller Patrick Kofoed.

»Det er svært. Men det handler om at fortælle, at der kommer regn og en storm, men at vi er i sikkerhed, og vi skal bare hygge,« siger han.

Tusindvis af turister flygtede onsdag og torsdag fra ferieøerne Koh Samui, Koh Tao og Koh Phangang på grund af stormen Pabuk, der har sat kurs mod de populære øer.

»Det er noget, vi skal tage seriøst, men vi har ikke prøvet det før, så vi har talt med folk, der er eksperter, og hvis de siger, at det er farligt, så er er klart, at vi haster væk,« siger han.

Patrick Kofoed med sin søster og svoger i Thailand inden stormen Papuk meldte sin ankomst. Fredag befinder de sig på et hotel tæt på vandet. De venter på stormen, der kommer med op til 104 kilometer i timen Vis mere Patrick Kofoed med sin søster og svoger i Thailand inden stormen Papuk meldte sin ankomst. Fredag befinder de sig på et hotel tæt på vandet. De venter på stormen, der kommer med op til 104 kilometer i timen

Familien har fået at vide, at deres hotel er bygget, så det kan håndtere storme og og kraftige bølger.

»Vi har spurgt os til råds, og de siger, at deres bygninger er bygget til sådan noget som det her.

»De har generatorer og den slags klar. Vi er blevet løftet en etage op, så vi bor lidt højere oppe,« siger Patrick Kofoed.

Familiens plan er at holde sig indendøre, som de har fået besked på, når Pabuk rammer i løbet af eftermiddagen lokal tid.

Vadnmasserne skyller ind over den thailandske provins Nkahon Si Thammarat i det sydlige Thailand. Stormen Pabuk bevæger sig senere fredag mod nord Foto: Sameth Panpetch Vis mere Vadnmasserne skyller ind over den thailandske provins Nkahon Si Thammarat i det sydlige Thailand. Stormen Pabuk bevæger sig senere fredag mod nord Foto: Sameth Panpetch

Men de er klar til at flygte, hvis det bliver nødvendigt.

»Vi bliver på hotellet, men vi har adresserne til evakueringszonerne,« siger Patrick Kofoed.

Stormen Pabuk har allerede ramt sydlige provinser i Thailand. Senere fredag forventes stormen at ramme de populære ferieøer Koh Tao, Koh Phangang og Koh Samui.