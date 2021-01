Et hospital i den italienske by Napoli er påvirket, efter en nærliggende parkeringsplads pludseligt kollapsede.

Indtil videre var det af uforklarlige årsager, da en parkeringsplads styrtede sammen, da jorden forsvandt under den.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hændelsen skete ved siden af hospitalet Ospedale del Mare.

Ingen kom til skade, men flere materielle skader er registreret, da adskillige biler faldt ned i det store jordhul, som måler omkring 500 kvadratmeter og er 12 meter dybt.

Ved hospitalet ligger et coronatestcenter, ligesom flere håndfuld patienter med covid–19 er indlagt der.

En håndfuld af disse patienter måtte evakueres fra stedet, men har det efter omstændighederne godt.

Jordhullet betød ifølge La Repubblica, at resultatet i en periode var uden strøm, ligesom vandforsyningen er forsvundet. Hospitalet måtte i stedet tage generatorer i brug for at sikre en vandforsyning, hvilket ifølge mediet fortsat er nødvendigt.

Situationen er dog hverken alvorlig eller til fare for nogle, forsikrer en talsperson fra sundhedsvæsenet i Napoli.

»På trods af hændelsens alvor mislykkedes Ospedale del Mares nødoperation på intet tidspunkt.«

Førsteprioriteten er nu at få vandforsyningen tilbage på normal drift.

Derudover skal myndighederne foretage geologiske undersøgelse, der skal fastslå en årsag til jordhullet.